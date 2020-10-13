Закон про всеукраїнський референдум Рада може ухвалити вже у листопаді

Верховна рада може ухвалити закон про всеукраїнський референдум у другому читанні вже у листопаді. Наприкінці жовтня має відбутися завершальне засідання профільного комітету.

Про це заявив перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

"19-20 жовтня має пройти завершальний комітет, після того законопроект (про референдум, - ред.) буде готовий, щоб вноситись у зал ВР... Я думаю, що найбільш реалістично розгляд цього питання і прийняття законопроекту в цілому десь орієнтовно вже у листопаді місяці", - сказав замглави парламенту.

Нагадаємо, 16 вересня комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування рекомендував ВР прийняти закон про референдум у другому читанні. Члени комітету підтримали відповідний законопроект №3612 більшістю голосів.

Як писало РБК-Україна, Стефанчук раніше повідомляв, що до другого читання законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок.

Відзначимо також, перший віце-спікер заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму і не виключив, що деякі питання з опитування можуть потім винести і на референдум.