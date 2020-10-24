У суботу, 24 жовтня, закон "Про розвідку" набрав чинності. Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування. Однак частина його норм почнуть діяти через три місяці після вступу в силу, а частина - з 1 січня 2021 року.

Згідно з документом, Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти. Оперативні підрозділи Центрального управління СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки.

Суть закону

Згідно з документом, розвідувальними органами є:

Служба зовнішньої розвідки України;

розвідувальний орган Міністерства оборони України;

розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Служба зовнішньої розвідки України в межах компетенції може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб'єктів розвідувального співтовариства, зокрема СБУ.

Загальне керівництво розвідувальними органами визначено за президентом. Безпосередньо розвідувальними органами управляють керівники, які призначаються на посаду і звільняються з неї президентом. Вимоги до таких керівників і їх повноваження також прописані в законі.

Розвідувальні органи для виконання завдань і своїх функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі і документи, спеціально створювати і використовувати підприємства, установи, організації, філії, інші підрозділи юридичних осіб. Використання коштів прикриття або структур прикриття для інших цілей забороняється.

Засоби прикриття можуть містити повністю або частково неправдиві дані або відомості про події, явища, факти. Структури прикриття можуть створюватися розвідувальними органами повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, у тому числі в іноземній валюті, призначених на утримання і забезпечення діяльності цих органів, в будь-яких організаційних формах. Структури прикриття можуть створюватися на території України і за її межами.

Нагадаємо, 21 жовтня законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, 17 вересня Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №2412-д про розвідку. За документ проголосували 258 нардепів.

Як писало РБК-Україна, 21 липня парламент направив на повторне друге читання законопроект №2412-д "Про розвідці", за що проголосував 231 парламентарій.