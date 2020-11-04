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Вибори в США: на ринку ставок різко підвищили шанси на перемогу Трампа

Новость на русском → Вашингтон, Середа 04 листопада 2020 12:59
Вибори в США: на ринку ставок різко підвищили шанси на перемогу Трампа Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За даними трьох найбільших букмекерських агрегаторів, різко зросли шанси Дональда Трампа на перемогу на виборах президента США. При цьому букмекери не готові назвати будь-кого з кандидатів беззаперечним лідером.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що британська біржа Smarkets дає Трампу і Байдену майже рівні шанси на перемогу. Ймовірність перемоги Трампа оцінюється в 51%, Байдена - 49%. При цьому днем раніше шанси кандидата від демократів оцінювалися в 61%.

"Переворот на ринках ставок був головним чином викликаний тим, що Трамп, мабуть, утримав ключовий коливний штат Флорида", - зазначив аналітик Smarkets Патрік Флінн.

На біржі ставок Betfair чинному президенту США дають 62% шанс на другий термін, хоча днем раніше ймовірність оцінювалася в 31%. Відповідно, шанси Байдена впали з 61% до 38%.

"З тисячами голосів, які ще належить підрахувати, залишається неясним, хто переможе, але поки Дональд Трамп - це вибір гравців", - зазначив представник Betfair Сем Росботтом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клієнт букмекера Betfair поставив 1 млн фунтів (1,29 млн доларів) на перемогу Байдена. Це найбільша для цього букмекера ставка на політика і третя найбільша ставка в принципі.

РБК-Україна писало, що за попередніми результатами, між Трампом і Байденом мінімальний розрив.

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