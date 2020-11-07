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Світовий банк виділить 100 млн доларів на економіку підконтрольного Донбасу

Новость на русском → Київ, Субота 07 листопада 2020 09:53
Світовий банк виділить 100 млн доларів на економіку підконтрольного Донбасу Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Світовий банк виділить 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу. Ці кошти виділять Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter.

Український лідер подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

"Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Україна запропонує створення Вільної економічної зони на Донбасі.

За словами українського президента, створення Вільної економічної зони на Донбасі буде сприяти залученню інвестицій в регіон і завершення війни.

Зазначимо, Україна підготувала план по досягненню миру на Донбасі. Однак, в РФ заявили, що його текст ще не отримали.

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