Вперше в історії Франції екс-президент постане перед судом

Сьогодні, 23 листопада, в Парижі стартує судовий процес над екс-президентом Франції Ніколя Саркозі. Це перший подібний випадок в історії країни.

Про це повідомляє bfmtv.

Повідомляється, що справа про корупцію стосується можливого лівійського фінансування передвиборної кампанії Саркозі в 2007 році. Крім нього самого у справі фігурують адвокат Тьєрі Ерцог і колишній суддя Касаційної інстанції Жільбер Азибер.

Саркозі звинувачують у тому, що на початку 2014 року він через свого адвоката намагався добути від Азибера секретну інформацію щодо іншої відкритої відносно нього справи про зловживання довірою мільярдерки Ліліан Бетанкур, власниці L'Oreal. Зокрема, за даними слідства, Саркозі цікавило, чи можуть конфісковані у нього записні книжки вивести на лівійські гроші.

Судовий процес триватиме до 10 грудня. Також ймовірно, що слухання можуть бути припинені у зв'язку з підозрою на COVID-19 у Ерцога.

Якщо Саркозі визнають винним у корупції, йому загрожує до 10 років в'язниці та штраф до мільйона євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саркозі підозрюють в отриманні незаконних коштів від режиму колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.

За даними порталу Mediapart, Саркозі отримав від нього понад 50 млн євро. Прокуратура підозрює його в тому, що він за цей хабар сприяв просуванню заявки Катару на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.