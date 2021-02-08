ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Може виникнути криза: у Раді допускають дострокові вибори

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 11:51
Може виникнути криза: у Раді допускають дострокові вибори Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У партії "Опозиційна платформа - За життя" допускають можливість дострокових виборів у Раду. У партії назвали причину.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію".

Інформоване джерело РБК-Україна розповіло, що голова ОП Андрій Єрмак дізнався про блокування трьох телеканалів за 30 хвилин до події. Ця інформація особливо цікава на тлі спілкування з впливовими співрозмовниками в ОПЗЖ, які бачать ймовірність дострокових парламентських виборів.

"У влади зараз все дуже "на тоненького". Криза може виникнути в будь-який момент і закінчитися виборами. За їх результатами, швидше за все, ми будемо брати участь у державному управлінні", - сказав один зі співрозмовників.

За його словами, в такому випадку ОПЗЖ може піти практично на будь-який формат парламентської коаліції.

Раніше джерела РБК-Україна розповіли про дві хвилі погіршення відносин у фракції "Слуга народу".

Перша хвиля відбулася в березні, пов'язана зі зміною уряду. Друга - пов'язана з місцевими виборами.

Зазначимо, Дмитро Разумков оцінив можливість розпуску парламенту 9-го скликання.

Як відомо, Зеленський вже розпускав парламент. Це сталося під час його інавгурації в 2019 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика досрочные выборы
NEWS
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію