Може виникнути криза: у Раді допускають дострокові вибори

У партії "Опозиційна платформа - За життя" допускають можливість дострокових виборів у Раду. У партії назвали причину.

Інформоване джерело РБК-Україна розповіло, що голова ОП Андрій Єрмак дізнався про блокування трьох телеканалів за 30 хвилин до події. Ця інформація особливо цікава на тлі спілкування з впливовими співрозмовниками в ОПЗЖ, які бачать ймовірність дострокових парламентських виборів.

"У влади зараз все дуже "на тоненького". Криза може виникнути в будь-який момент і закінчитися виборами. За їх результатами, швидше за все, ми будемо брати участь у державному управлінні", - сказав один зі співрозмовників.

За його словами, в такому випадку ОПЗЖ може піти практично на будь-який формат парламентської коаліції.