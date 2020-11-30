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Варфоломій підтвердив візит до України в серпні 2021

Новость на русском → Стамбул, Понеділок 30 листопада 2020 13:59
Варфоломій підтвердив візит до України в серпні 2021 Фото: Варфоломій (orthodoxia info)
Автор: РБК-Україна

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну. Його візит очікується в серпні 2021 року на День незалежності України.

Про це він заявив на літургії у Патріаршому соборі на Фанарі на честь засновника Константинопольської церкви Андрія Первозванного, передає Orthodox Times.

Повідомляється, що сьогоднішнє престольне свято проходить за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та кількох членів його кабінету міністрів.

У Патріаршому соборі Варфоломій оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом в День незалежності 24 серпня наступного року у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомляв, що візит Варфоломія може відбутися на День незалежності, якщо епідемічна ситуація стабілізується. До цього візит Варфоломія анонсували ще в 2019 році. Зокрема, про це говорив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

За даними опитування Центру Разумкова, рівень довіри українців до церковних ієрархів у всіх випадках перевищує недовіру. Винятком є лише московський патріарх і предстоятель Російської православної церкви Кирило.

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