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Вакцинація, нові форуми та коронавірус: основні заяви Зеленського на форумі щодо COVID

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 10:38
Вакцинація, нові форуми та коронавірус: основні заяви Зеленського на форумі щодо COVID Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський відкрив перший форум "Україна 30", присвячений коронавірусу. Очільник країни розповів про ситуацію з COVID, вакцинацію та плани країни щодо подолання пандемії.

Детальніше про те, що говорив президент - у матеріалі РБК-Україна.

Про форуми щотижня

Глава держави зазначив, що протягом наступних місяців форуми проводитимуться щотижня. Заплановано загалом 30 форумів про безпеку, тарифи, Крим та Донбас, освіту, культуру, спорт, медицину, промисловість, соціальну сферу.

Про карантин

За словами Зеленського, жорский карантин в Україні виявився ефективним і показав свій результат.

"В питаннях коронавірусу було втручання політиків, велика кількість маніпуляцій, саботаж. Тим не менш, результати, яких вдалося нам досягти, доводять, що наші дії були ефективними", - зазначив він.

За словами президента, Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з коронавірусом. Також Зеленський назвав три пріоритети у боротьбі з пандемією: вакцинація, недовіра до щеплень, медична інфраструктура.

Про вакцинацію

Зеленський заявив, що однією з проблем в Україні є недовіра до вакцинації і пріоритетом влади буде проведення імунізації населення.

"Я готовий особистим прикладом показати людям, що вакцинація необхідна та безпечна", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проходить анонсований раніше Зеленським Всеукраїнський форум "Україна 30", який присвячений боротьбі з коронавірусом.

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