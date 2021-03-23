Умови в'їзду в Україну посилили: що змінилось

Кабінет міністрів посилив умови в'їзду в Україну . Тепер для перетину кордону іноземці повинні мати і негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ .

Щоб потрапити в Україну, іноземці повинні мати:

обов'язковий поліс страхування, як це було визначено до цього,

негативний результат тестування на COVID-19 (ПЛР-тест, який зроблений не більше ніж за 72 години.

У разі відсутності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування або негативного результату тестування на COVID-19 впускати на територію України не будуть.

Також виключено норму формування Міністерством охорони здоров’я переліку держав із значним поширенням COVID-19, що в свою чергу впливало на самоізоляцію осіб.

З-поміж інших, самоізоляції підлягають громадяни України, які перетинають кордон, за винятком деяких категорій. Зокрема, й тих, хто мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону.

Внесено зміни й щодо пропуску через КПВВ осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та Крима.

Зокрема, без самоізоляції будуть пропускатися громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.