Зусилля США по встановленню перемир'я в Карабасі зазнали невдачі, - Пашинян

Зусилля міжнародного співтовариства щодо встановлення режиму перемир'я в Нагірному Карабасі зазнали невдачі. Посередництво США не допомогло.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у своєму Twitter.

Він повідомив, що в Арцаху в результаті безперервних обстрілу з боку Азербайджану загинули і поранені мирні жителі.

"Хотів би заявити, що зусилля міжнародного співтовариства, на цей раз за посередництва США, щодо встановлення режиму припинення вогню, зазнали невдачі", - написав Пашинян.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі зберігається.

Нагадаємо, з ранку 26 жовтня в Нагірному Карабасі набуло чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США. При цьому 29 жовтня мінська група ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Карабаху проведе зустріч.

Сторони конфлікту вже звинуватили один одного в порушенні домовленостей.