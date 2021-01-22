Українці сьогодні відзначають День Соборності

Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День соборності. У цей день в 1919 році відбувся Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Офіційно це свято встановили у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР.

Це була основоположна подія для українського державотворення. 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Його підтримали українці на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

Вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі було проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель, в єдину Україну, стверджувалось об’єднання двох тодішніх держав УНР та ЗУНР.

Яскравим проявом єдності, волі українського народу до свободи став "живий ланцюг", організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту Злуки. Мільйони тоді ще радянських українців узялись за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності.

Президент України Володимир Зеленський на своєму Telegram-каналі привітав українців з цим святом.

"Це гордість. Гордість за наших предків, які здійснили Акт Злуки, а разом з ним - віковічну мрію всіх борців за єдину, соборну Україну... Це й біль. Адже сто років потому Крим і частина Донбасу одірвані від єдиної України", - написав він.

За його словами, українці мають назавжди вивчити уроки сторічної давнини й ніколи не забувати: щоб стати сильними - потрібно бути єдиними.

"Цьогоріч ми зустрічаємо День Соборності з почуттям глибокого суму й жалоби за нашими співгромадянами, загиблими під час пожежі у Харкові. На превеликий жаль, нас єднають не лише щасливі, а й трагічні сторінки. Щодня, а особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча", - додав він.

Нагадаємо, у лютому 2021 року нас чекає ряд особливих свят, а місяць у календарі стане унікальним, оскільки розпочнеться він у понеділок, а закінчиться в неділю.