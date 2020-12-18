Українська ікона для Лаврова: в ПЦУ відреагували на подарунок міністру РФ в Боснії

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав "політичним жестом" в бік Росії інцидент в Сараєво. Російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Він зазначив, що "подарунок" символічний, оскільки ікона з тієї території, яка зараз перебуває в окупації.

"І це не залежить від нас, як від церкви, дійсно, добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подія, тому що такі речі взагалі не мають відбуватися. Кожен народ має поважати інші народи та не робити таких вчинків", - зазначив Епіфаній.

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі для РБК-Україна повідомив, що посольство України направило офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення та повну інформацію про обставини цієї справи. Він також підкреслив, що від Сараєва вимагають роз'яснень, як ікона опинилася в цій країні і які обставини спонукали подарувати її російському міністру.

Нагадаємо, у вересні у Боснії і Герцеговині затримали чоловіка за підозрою в участі у збройному конфлікті на Донбасі на боці бойовиків.