ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українська ікона для Лаврова: в ПЦУ відреагували на подарунок міністру РФ в Боснії

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 00:53
Українська ікона для Лаврова: в ПЦУ відреагували на подарунок міністру РФ в Боснії Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав "політичним жестом" в бік Росії інцидент в Сараєво. Російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Він зазначив, що "подарунок" символічний, оскільки ікона з тієї території, яка зараз перебуває в окупації.

"І це не залежить від нас, як від церкви, дійсно, добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подія, тому що такі речі взагалі не мають відбуватися. Кожен народ має поважати інші народи та не робити таких вчинків", - зазначив Епіфаній.

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі для РБК-Україна повідомив, що посольство України направило офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення та повну інформацію про обставини цієї справи. Він також підкреслив, що від Сараєва вимагають роз'яснень, як ікона опинилася в цій країні і які обставини спонукали подарувати її російському міністру.

Нагадаємо, у вересні у Боснії і Герцеговині затримали чоловіка за підозрою в участі у збройному конфлікті на Донбасі на боці бойовиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Луганськ Лавров икона
NEWS
Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ
DAILY
Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію
Сергій Щербина, Владислав Красінський Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію