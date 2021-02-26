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В Україні законно закрили справу, в якій фігурував Байден. Суд підтвердив

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 13:12
В Україні законно закрили справу, в якій фігурував Байден. Суд підтвердив Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Український суд підтвердив, що поліція на законних підставах закрила кримінальну справу, в якій фігурував нинішній президент США Джо Байден. У справі не знайшли складу злочину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що справу було закрито 23 вересня 2020 року у зв'язку з відсутністю складу злочину.

З цим рішенням не погодився колишній генеральний прокурор Віктор Шокін, який подав до суду на дізнавача поліції. Вчора, 25 лютого, суд відмовив йому в задоволенні скарги.

"Поліція закрила справу на законних підставах", - додали в МВС.

Відзначимо, що мова йде про кримінальну справу №62020000000000236. У ній Шокін стверджував, що Байден на посаді віце-президента США нібито втручався в його діяльність і вимагав звільнити українського генпрокурора через справу щодо компанії Burisma і його сина Хантера Байдена.

Нагадаємо, в квітні 2016 року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Шокіна через нібито ультиматум Байдена.

Пізніше Державне бюро розслідувань завело справу через можливе втручання Байдена в роботу Шокіна.

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