В Україні посилили захист безробітних та роботодавців на час карантину

Верховна рада посилила захист безробітних, працівників і роботодавців на час карантину. Нардепи схвалили в другому читанні відповідний законопроект №3486.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 287 нардепів.

Закон пропонує надавати допомогу по частковому безробіттю всім підприємствам, у тому числі і великим.

До другого читання у документі уточнили, що мова йде не тільки про карантин, встановлений урядом у зв'язку з коронавірусом, а й про інших карантини.

У законі прописані терміни, в які роботодавці повідомляють центру зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників - не пізніше ніж за два місяці до звільнення і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення у разі, якщо це держслужбовці. Також конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва.

Особам, звільненим з військової служби після участі в проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, надаватимуть ваучери.

Крім того, головам сімейних фермерських господарств дозволили платити ЄСВ за себе і за членів сімейного фермерського господарства.

Відповідно до закону, Фонд соцзахисту інвалідів може використовувати кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати санкцій та пені, для надання роботодавцям компенсацій.

Нагадаємо, на початку липня ВР схвалила відповідний законопроект №3486 за основу.

Як писало РБК-Україна, в Мінекономрозвитку раніше попередили, що наслідком отримання доходу офіційно зареєстрованими безробітними може стати кримінальна відповідальність.