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В Україні дозволили арешт без застави за наркозлочини

Новость на русском → Україна, Середа 16 грудня 2020 14:52
В Україні дозволили арешт без застави за наркозлочини Фото: арешт (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада заборонила призначати заставу в якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків. ВР прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3915 глави держави Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Документ підтримали 263 нардепи. Його прийняли без обговорення.

Після набрання чинності законом особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу, будуть обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У цій статті передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Нагадаємо, за основу цей закон нардепи схвалили в середині вересня. Тоді за нього проголосували 246 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня текст відповідного законопроекту глави держави з'явився на сайті Верховної ради.

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