В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною

Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити карантин в країні до 1 жовтня. Мова йде про загальнонаціональний карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання уряду.

Зазначимо, попередній раз карантин в Україні продовжили до 31 серпня.

"Уряд продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - повідомив прем'єр.

Які діють обмеження

В Україні діють чотири зони карантину ("червона", "помаранчева", "жовта" і "зелена"). Зараз всі області в "зеленій" зоні, де діє масковий режим і соціальна дистанція.

У цій зоні, крім масочного режиму в громадському транспорті та публічних місцях, діють такі обмеження:

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або з заповненням на дві третини місць,

кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини,

кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.

У разі введення "червоної" зони обмеження посилять, зокрема, школи зможуть працювати тільки за умови вакцинації 80% співробітників.

Також раніше в РНБО повідомили, що додаткові протиепідемічні обмеження Кабмін прийме в зв'язку з поширенням по світу двох нових штамів коронавірусу - "Дельти" і "Лямбда".

Епідеміологічна ситуація в країні влітку покращилась, але у серпні почали фіксувати ріст нових COVID-випадків. Крім того, в українських регіонах виявляють випадки зараження штамом "Дельта".

Зокрема, вчені Національної академії наук України попередили про погіршення ситуації з COVID в країні. Ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.