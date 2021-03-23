В Україні запропонували вводити санкції за фейки
Колишній заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін вважає, що потрібно вводити санкції за фейки. Саме державні органи вводити покарання за фейки не можуть апріорі.
Про це він заявив в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками".
За його словами, це питання потрібно підняти.
"Я думаю, що така санкція повинна існувати в будь-якому вигляді. Однак, оскільки держава виступає як суб'єкт конфлікту інтересів у таких питаннях, санкція за брехню в ЗМІ не може бути її функцією", - зазначив він.
Міністр культури України Олександр Ткаченко уникнув прямої відповіді на питання, чи варто вводити покарання за дезінформацію в ЗМІ.
"Якщо говорити в контексті покарання - то кожен окремий випадок в контексті санкцій має розглядатися індивідуально", - заявив він РБК-Україна.
Нагадаємо, в Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який боротиметься з фейками. Центр буде діяти при Міністерстві культури та інформаційної політики.
Раніше повідомлялось, що Центр протидії дезінформації буде оцінювати медійні загрози та показувати, які фейки поширюються в українському інформаційному просторі.