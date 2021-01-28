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В Україні з'явиться ще один вид держслужби: Рада прийняла закон за основу

Новость на русском → Україна, Четвер 28 січня 2021 13:28
В Україні з'явиться ще один вид держслужби: Рада прийняла закон за основу Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні з'явиться ще один вид державної служби - парламентська служба. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №4530.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Закон визначає загальні засади діяльності парламентської служби. Вводиться поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посаді парламентської служби тощо.

Пропонується визначити такі складові системи управління парламентської службою: Верховна рада, голова ВР, комітети Ради, голови комітетів, керівник Апарату, комісія з відбору парламентських державних службовців категорії "А", комісія з відбору парламентських державних службовців категорій "Б" і "В", служба управління персоналом апарату.

Визначаються повноваження кожного суб'єкта управління парламентської служби.

До претендентів на посади парламентської державної служби визначено загальні та спеціальні вимоги.

В законі визначені й особливості дисциплінарної відповідальності парламентських держслужбовців, а також припинення парламентської держслужби й гарантії прав парламентських держслужбовців після припинення служби.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей проект закону за основу.

Як писало РБК-Україна, в Україні зняли вікові обмеження для державних службовців. Відповідний закон раніше набрав чинності.

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