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В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 20:05
В Україні офіційно заборонили російську COVID-вакцину Фото: лікар з вакциною (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні офіційно заборонили реєструвати російської вакцини від коронавірусу. Відповідний указ підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 8 лютого 2020 року.

Згідно з постановою, на території України заборонена реєстрація вакцин та інших лікарських препаратів для профілактики COVID-19, які розроблені і виготовлені в країні-агресора.

"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов'язання для екстреного медичного застосування, розроблення і / або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною радою державою-агресором, забороняється", - йдеться в постанові.

Поставка і перевірка вакцини інших виробників регулюються домовленостями, підписаними Україною в рамках механізму COVAX.

При цьому зазначається, що Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України буде оцінювати користь вакцин і перевіряти матеріалів на їх правдивість при державній реєстрації в Україні під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що досі немає підтвердження ефективності "Супутника V".

"Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. Це точно не кролики. На них експериментувати ми не маємо права", - зазначив він.

А міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна не буде реєструвати "Супутник V". За його словами, з приводу реєстрації цієї вакцини "одна політична сила влаштувала якусь істерію".

"Ви можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - додав Степанов.

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