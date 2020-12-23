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Україні потрібно ще декілька генконсульств в Польщі, - посол

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 10:31
Україні потрібно ще декілька генконсульств в Польщі, - посол Фото: Андрій Дещиця (uk.wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

У Польщі розширено склад консульських працівників, але цього може бути недостатньо. Посол України в Польщі Андрій Дещиця вважає, що кількість українських генконсульств треба збільшити.

Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, очікується відкриття генконсульства України у Вроцлаві.

"Об’єктивною є потреба відкриття ще однієї-двох консульських установ на заході і півночі Польщі, наприклад у Щецині та Познані", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував відкриття українського консульства у польському Вроцлаві.

Також повідомлялося, що Україна відкриє нове консульство у румунському місті Сігету-Мармацієй.

Крім того, в кінці жовтня в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України.

Зазначимо, що у листопаді Україна відкрила на Балі почесне консульство. Воно розташоване в місті Денпасар.

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