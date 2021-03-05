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В Україні можуть з'явитися публічні консультації з держвладою

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 13:05
В Україні можуть з'явитися публічні консультації з держвладою Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада підтримала за основу законопроект №4254 Кабінету міністрів про публічні консультації з державною владою. За нього проголосували 262 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон встановлює правила проведення владою публічних консультацій з питань формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проектів стратегічних та програмних документів (концепцій, стратегій, програм, планів заходів тощо), нормативно-правових актів для узгодження публічних і приватних інтересів.

Однак вони не передбачені при підготовці проектів актів у частині положень, що містять інформацію з обмеженим доступом. Також ці консультації не поширюються на правовідносини, пов'язані з проведенням всеукраїнського та місцевих референдумів, внесенням місцевої ініціативи, проведенням громадських слухань, загальних зборів громадян.

Закон не буде діяти й щодо питань загальної або часткової мобілізації, введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, застосування Збройних сил України, проведення операцій Об'єднаних сил, антитерористичних операцій тощо.

Згідно з проектом, електронні консультації є обов'язковою формою проведення публічних консультацій. До створення технічних можливостей для їх проведення на онлайн-платформі для взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства електронні консультації органи влади будуть проводити на своїх сайтах.

У законі прописано, що суб'єкт влади в терміновому порядку без проведення публічних консультацій розробляє проекти актів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, з інших питань, пов'язаних з виникненням загрози життю, здоров'ю, свободі, безпеці людини тощо.

Нагадаємо, цей закон з'явився у Раді в кінці жовтня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, 21 жовтня уряд схвалив проект закону про публічні консультації з державною владою. Він є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

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