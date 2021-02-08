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В Україні хочуть посилити покарання за підробку вакцин

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 13:52
В Україні хочуть посилити покарання за підробку вакцин Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Раду направили законопроект, який посилює кримінальну відповідальність за підробку вакцин. В Україні планують посилити покарання.

Про це заявив у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" голова комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

За його словами, мова йде про неякісні або контрафактні вакцини.

"Ми сьогодні розробили і вже внесли на розгляд Верховної ради законопроет про посилення відповідальності, в першу чергу кримінальної відповідальності, за підробку або документів, або досьє, або самих вакцин, або імунобіологічних препаратів", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні планують провакцинувати від коронавірусу щонайменше 60% громадян.

Також Віктор Ляшко розповів, від чого залежить точна дата початку вакцинації від коронавірусу в України. Зараз наша держава очікує інформацію про дату поставки препаратів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я роз'яснило план вакцинації населення від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.

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