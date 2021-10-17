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В Україні достатньо газу для населення, - Зеленський

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Неділя 17 жовтня 2021 20:31
В Україні достатньо газу для населення, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. За його словами, запасів газу для споживачів достатньо за меншими цінами порівняно з європейськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти тижня".

"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами", - заявив президент.

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