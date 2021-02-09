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Україна зможе отримати 30 млн доларів. Але треба вакцинувати 10 млн громадян

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 лютого 2021 17:05
Україна зможе отримати 30 млн доларів. Але треба вакцинувати 10 млн громадян Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Україна та Світовий банк працюють над проектом "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". У рамках нього наша держава може отримати 90 млн доларів позики.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Мінфін підтримує ініціативи Світового банку з реалізації спільного з МОЗ проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Однак слід розуміти, що це кредитні кошти, а тому їх спрямування має бути обґрунтованим та раціональним", - зазначив замміністра фінансів Роман Єрмоличев.

Під час спільної наради Мінфіну та МОЗ зі Світовим банком сторони обговорили підтримку сфери охорони здоров’я щодо вакцинації від коронавірусу. Ця підтримка передбачає поповнення загального фонду державного бюджету.

Підкреслюється, що показником виконання визначать відсоток осіб групи ризику, які отримали вакцинацію від COVID-19 відповідною кількістю доз.

"За умови проведення вакцинації 10 млн осіб, які належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі 30 млн дол. США... Вирішено надалі продовжувати комунікацію щодо реалізації цього проекту", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, вакцинація в Україні від коронавірусу почнеться уже наступного тижня. Імунізація населення проводитиметься тільки безпечними вакцинами.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки залишається добровільною.

Так, МОЗ планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для усіх громадян до кінця 2021 року.

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