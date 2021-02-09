Україна зможе отримати 30 млн доларів. Але треба вакцинувати 10 млн громадян

Україна та Світовий банк працюють над проектом "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні ". У рамках нього наша держава може отримати 90 млн доларів позики.

"Мінфін підтримує ініціативи Світового банку з реалізації спільного з МОЗ проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Однак слід розуміти, що це кредитні кошти, а тому їх спрямування має бути обґрунтованим та раціональним", - зазначив замміністра фінансів Роман Єрмоличев.

Під час спільної наради Мінфіну та МОЗ зі Світовим банком сторони обговорили підтримку сфери охорони здоров’я щодо вакцинації від коронавірусу. Ця підтримка передбачає поповнення загального фонду державного бюджету.

Підкреслюється, що показником виконання визначать відсоток осіб групи ризику, які отримали вакцинацію від COVID-19 відповідною кількістю доз.

"За умови проведення вакцинації 10 млн осіб, які належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі 30 млн дол. США... Вирішено надалі продовжувати комунікацію щодо реалізації цього проекту", - вказано у повідомленні.