Україна приєднається до ще одної Міжамериканської конвенції
Президент Володимир Зеленський погодив приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства. Він сьогодні підписав відповідний закон.
Зеленський підписав закон № 1301-9, який український парламент ухвалив 2 березня 2021 року. Документ був ініційований самим президентом України. Конвенція набирає чинності для України на 30-й день після здачі на зберігання документа про приєднання.
Метою конвенції, до якої приєднається Україна, як пояснили в Офісі президента, є встановлення правил, які регулюють міжнародну співпрацю між учасниками щодо отримання підтвердження та інформації стосовно законодавства кожної з держав-учасниць.
Ця конвенція передбачає надання можливості судовим органам учасниць звертатися із запитом про надання інформації про текст, чинність, зміст та сферу застосування її законодавства з конкретних питань.
Наприклад, попросити копії текстів правових актів із зазначенням їхньої чинності або судових прецедентів, а також експертного висновку, який складається з думки адвокатів або фахівців.
Нагадаємо, у травні 2020 року Зеленський схвалив приєднання України до Міжамериканської конвенції про кримінальні покарання.