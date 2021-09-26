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Україна повністю готова до вступу в НАТО, - Залужний

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Неділя 26 вересня 2021 18:40
Україна повністю готова до вступу в НАТО, - Залужний Фото: головнокомандувач ЗСУ Богдан Залужний (kanaldom.tv)
Автор: Инна Собора

Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу. Однак остаточне рішення має прийняти Альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виданню "Радіо Свобода".

За його словами Україна втілила стандарти в питаннях управління, планування та підготовки.

"Тобто ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, за його словами, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС.

"І всі ці розділені посади - це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділилися. Тепер я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку та за застосування ЗСУ", - сказав Залужний.

Раніше в МЗС заявили, що в Альянсі є країни, які виступають проти членства України в НАТО.

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