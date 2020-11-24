Україна та Литва планують відеозустріч президентів у грудні

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив з послом Литви Вальдемарасом Сарапінасом можливість проведення відеозустрічі лідерів держав. Віртуальна зустріч Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи може відбутися у грудні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Відеозустріч президентів хочуть приурочити до річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Литвою, яку відзначають 12 грудня.

Планується, що під час майбутньої віртуальної зустрічі Зеленский та Науседа зможуть обговорити різні важливі завдання порядку денного українсько-литовського стратегічного партнерства.

Нагадаємо, литовський президент Науседа планував відвідати Україну з робочим візитом. Візит планувався на кінець поточного року, але все залежало від ситуації з пандемією.

Крім того, у листопаді минулого року Зеленський відвідав Литву з робочим візитом. Тоді Зеленський зустрівся з Науседою, який дав йому пораду перед самітом "нормандської четвірки".