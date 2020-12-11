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Труханова госпіталізували з коронавірусом

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 11 грудня 2020 17:46
Труханова госпіталізували з коронавірусом Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Мер Одеси Геннадій Труханов госпіталізований в лікарню з коронавірусом. За його словами, "ситуація під контролем".

Про це Труханов написав у Facebook.

Він також закликав дотримуватися всі карантинні заходи.

"Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем. Ще раз нагадую про необхідність носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, дотримуватися всі карантинні заходи. На сьогоднішній день це головна зброя в боротьбі з коронавірусом", - сказав Труханов.

Про зараження Труханова коронавірусом стало відомо в середу. Тоді мер повідомляв, що після підтвердження захворювання COVID-19 він почуває себе непогано.

Зазначимо, що Одеса в листопаді відмовилася вводити карантин "вихідного дня", який діяв з 14-го по 30 листопада. У місті фіксували масове порушення заходів, запроваджених на суботу і неділю.

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