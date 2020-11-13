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Тіхановська допускає перехід протестів у Білорусі до партизанської форми

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 13 листопада 2020 16:21
Тіхановська допускає перехід протестів у Білорусі до партизанської форми Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Україна

Протести в Білорусі можуть перейти до партизанської форми. Причиною цього є насильство щодо учасників масових акцій.

Про це заявила опозиціонерка Світлана Тіхановська, передає gazetaprawna.pl.

За її словами, режим чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка близький до паралічу, оскільки влада не виконує свої основні функції, а тільки бореться з протестувальниками.

"Боротьба буде продовжуватись... Я думаю, що люди оберуть більш партизанську форму, тому що влада не знає меж у застосуванні насильства", - зазначила вона.

Тіхановська також підкреслила, що оголошений кілька тижнів тому загальнонаціональний страйк виконав своє завдання.

"Люди добре відреагували. Завжди можна попросити більшого, але ми вдячні всім, хто наважився продемонструвати свою громадянську позицію", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Тіхановська заявила про необхідність змінити тактику протестів у Білорусі, проте не уточнила, чим саме вони будуть відрізнятися.

Сьогодні стало відомо, що Олександр Лукашенко вирішив повернути до вишів відрахованих через протести студентів.

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Новини України Політика Білорусь протест Світлана Тіхановська
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