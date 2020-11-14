Суд скасував результати виборів до Харківської міськради

Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківського тервиборчкому про результати виборів до міської ради міста.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар позивача Олексія Ваца.

Суд постановив, що тервиборчком має "продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради".

Позов був поданий кандидатом у депутати до міськради від партії "Слуга народу" Олексієм Вацом.

Вац хотів, щоб суд визнав вибори такими, що не відбулися, призначивши повторні.

У своєму позові кандидат у депутати говорив, що понад 100 протоколів від дільничних комісій були не прошиті, містили неправильні цифри, виправлення коректором тощо.

Повідомляється, що за підсумками виборів 34 місця в міськраді посядуть депутати Блоку Кернеса - "Успішний Харків". 19 - від "Опозиційної платформи - За життя". По дев'ять місць отримали "Європейська солідарність" і "Слуга народу". Сім - у "Партії Шарія" та шість - у Блоку Світличної "Разом!".

Мером Харкова в першому турі було повторно обрано Геннадія Кернеса.

25 жовтня жителі Харкова вибирали нового мера і новий склад міської ради.

Повторне голосування за кандидатів у мери відбудеться в низці великих міст до кінця листопада. Другий тур виборів призначено вже на цю неділю, 15 листопада, в семи населених пунктах.