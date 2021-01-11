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Стало відомо, хто представить Україну на інавгурації Байдена

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 23:31
Стало відомо, хто представить Україну на інавгурації Байдена Фото: Володимир Єльченко (УНІАН)
Автор: Инна Собора

На інавгурації президента США Джо Байдена Україну офіційно представить посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко. Церемонія пройде 20 січня.

Про це він повідомив посол у коментарі "Укрінформу".

Він зазначив, що інавгурація ніяк не пов'язана із зустрічами з іноземними лідерами і для цього існують окремі офіційні візити.

Єльченко нагадав, що в попередні роки на церемонію інавгурації від кожної держави запрошувалися посли, акредитовані в США і зараз американський протокол не змінював правила участі в церемонії.

"Враховуючи те, що в США досі триває складна пандемічна ситуація, пов'язана з COVID-19, цілком зрозуміло, що і на цей раз американський протокол не змінював правила участі в церемонії. Всі країни будуть представлені на рівні послів, які вже знаходяться у Вашингтоні", - сказав Єльченко.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України працює над поїздкою президента Володимира Зеленського на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, що інавгурація Байдена пройде 20 січня. При цьому організатори зазначили, що географія церемонії "буде вкрай обмежена", а концепція подальшого за нею параду "буде переосмислена".

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