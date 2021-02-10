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Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 14:42
Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування з приводу закупівлі вакцин від коронавірусу. Правоохоронці відкрили справу за фактом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання службовим становищем).

Співрозмовник видання говорить, що фігурантів ще немає, провадження відкрили недавно.

"Досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем з боку керівництва МОЗ при закупівлі вакцини Sinovac. Підозр поки що немає, справу відкрито на початку лютого", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, інші подробиці - таємниця слідства.

Нагадаємо, сьогодні вдень виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив про розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу.

Раніше в державному підприємстві "Медзакупівлі" заявили, що Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Також вони заявляли, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.

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Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин
Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин
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