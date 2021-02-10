Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування з приводу закупівлі вакцин від коронавірусу. Правоохоронці відкрили справу за фактом зловживання службовим становищем.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.
Справу відкрили за ч. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання службовим становищем).
Співрозмовник видання говорить, що фігурантів ще немає, провадження відкрили недавно.
"Досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем з боку керівництва МОЗ при закупівлі вакцини Sinovac. Підозр поки що немає, справу відкрито на початку лютого", - повідомило джерело.
За словами співрозмовника, інші подробиці - таємниця слідства.
Нагадаємо, сьогодні вдень виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив про розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу.
Раніше в державному підприємстві "Медзакупівлі" заявили, що Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.
Також вони заявляли, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.