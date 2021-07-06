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Спецпредставник ОБСЄ в Україні виходить з переговорів ТКГ, - джерело

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Вівторок 06 липня 2021 19:35
Спецпредставник ОБСЄ в Україні виходить з переговорів ТКГ, - джерело Фото: спецпредставник ОБСЄ в Україні Хайді Грау (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)
Автор: Владислав Красінський

Спеціальний представник глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау виходить з Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Вона офіційно покине свій пост до кінця липня.

Про це повідомило джерело РБК-Україна, близький до переговорів.

У середу, 7 липня, Грау повинна представити свого наступника. Однак офіційно свій пост вона повинна покинути в кінці липня.

Про причини відходу Грау з ТКГ невідомо.

Зазначимо, Хайді Грау займає пост спеціального представника ОБСЄ в Україні і ТКГ з грудня 2019 року. Вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.

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