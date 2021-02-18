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Рада ЄС дасть "зелене світло" санкціям проти Росії через Навального, - Bloomberg

Новость на русском → Брюссель, Четвер 18 лютого 2021 16:31
Рада ЄС дасть "зелене світло" санкціям проти Росії через Навального, - Bloomberg Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: РБК-Україна

Наступного тижня Рада Європейського союзу дасть "зелене світло" новим санкціям проти Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального. Засідання Ради відбудеться 22 лютого.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах.

Як пише Bloomberg, малоймовірно, що санкції будуть введені проти російських олігархів, про що просили Навальний і його прихильники. Замість цього обмеження торкнуться російських чиновників і організацій, які безпосередньо причетні до ситуації з Навальним.

Також повідомляється, що "зелене світло" від міністрів закордонних справ країн ЄС стане першим кроком юридичного процесу, який повинен привести до офіційного затвердження санкцій проти Росії. Очікується, що вони будуть введені вже в березні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС вже почав обговорення нових санкцій проти Росії через Навального. При цьому жодна з країн-учасниць не заперечує проти цього, але переговори поки йдуть в закритому режимі.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за справою Навального і готовий тиснути на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям".

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