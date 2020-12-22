Супроводження медпрацівників Нацполіцією: МОЗ підготував законопроект

Міністерство охорони здоров'я України ініціювало посилення відповідальності за напад на медпрацівників. У Раду внесли відповідний законопроект.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, напад на медичних працівників має сурово каратись, зміни до законодавства вже розроблені та в парламенті.

"Також ще розробили зміни до законів і зараз вони проходять погодження. Вони передбачають у разі потреби і за викликом медичного працівника супровід Національної поліції для здійснення виклику і своєї роботи", - зазначив він.

Нагадаємо, в Києві 23-річний чоловік, який викликав собі швидку, напав на медпрацівників. Нападника затримали і доставили в управління поліції.

Крім того, раніше в Хмельницькій області чоловік, якому викликали швидку допомогу, зустрів медпрацівників з рушницею в руках, а потім стріляв у правоохоронців. Щоб затримати зловмисника, довелося викликати спецназ.

Також поліція Києва відкрила справу за фактом нападу на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко.