ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Супроводження медпрацівників Нацполіцією: МОЗ підготував законопроект

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 10:13
Супроводження медпрацівників Нацполіцією: МОЗ підготував законопроект Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України ініціювало посилення відповідальності за напад на медпрацівників. У Раду внесли відповідний законопроект.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, напад на медичних працівників має сурово каратись, зміни до законодавства вже розроблені та в парламенті.

"Також ще розробили зміни до законів і зараз вони проходять погодження. Вони передбачають у разі потреби і за викликом медичного працівника супровід Національної поліції для здійснення виклику і своєї роботи", - зазначив він.

Нагадаємо, в Києві 23-річний чоловік, який викликав собі швидку, напав на медпрацівників. Нападника затримали і доставили в управління поліції.

Крім того, раніше в Хмельницькій області чоловік, якому викликали швидку допомогу, зустрів медпрацівників з рушницею в руках, а потім стріляв у правоохоронців. Щоб затримати зловмисника, довелося викликати спецназ.

Також поліція Києва відкрила справу за фактом нападу на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Мінстерство охорони здоров'я України полиция напад врачи
NEWS
Перевибори в Харкові: названі ймовірні кандидати
Владислав Красінський, Анастасия Рокитна Перевибори в Харкові: названі ймовірні кандидати
DAILY
Без Кернеса. Хто може взяти під контроль Харків
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Без Кернеса. Хто може взяти під контроль Харків