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В РНБО закликали місцеві ради невідкладно провести сесії через COVID-19

Новость на русском → Київ, Середа 02 грудня 2020 18:22
В РНБО закликали місцеві ради невідкладно провести сесії через COVID-19 Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов звернувся до місцевих рад з проханням невідкладно провести сесії після місцевих виборів. Данілов закликає розглянути питання боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться у відкритому листі Данілова, який опубліковано на сторінці РНБО у Facebook.

"З метою об’єднання і консолідації зусиль у боротьбі з пандемією вкрай важливим є невідкладне проведення сесій місцевих рад, на яких мало б бути розглянуто питання подолання негативних наслідків поширення COVID-19 у кожній області, кожному районі, місті, селищі, селі", - заявив він.

Данілов наголосив, що завдяки реформі децентралізації місцева влада отримала широкі повноваження для реалізації програм, націлених на покращення життя мешканців громад.

Нагадаємо, днями секретар РНБО Данілов заявив, що в Україні 100% буде введено локдаун, однак поки йде обговорення щодо дати.

Крім того, в РНБО назвали орієнтовні терміни вакцинації населення України від коронавірусу. У відомстві хочуть завершити вакцинацію українців до кінця наступного року.

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