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У РНБО не виключають перекваліфікацію справи про катастрофу МАУ на теракт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 08 січня 2021 14:20
У РНБО не виключають перекваліфікацію справи про катастрофу МАУ на теракт Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов не виключає можливість перекваліфікації справи про катастрофу МАУ. Зокрема, на статтю про терористичний акт.

Про це він заявив журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Прямий".

Говорячи про компенсації родичам загиблих, він використав словосполучення "терористичний акт". У зв'язку з цим йому поставили запитання про можливу перекваліфікацію справи на цю статтю.

"Я дуже обережно скажу. На сьогодні є слідство, є певна стаття, по якій йдуть процесуальні процеси ... Але є розуміння, що в будь-який момент справа може отримати іншу кваліфікацію", - підкреслив Данілов.

Відзначимо, Офіс генпрокурора розслідує катастрофу МАУ за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Нагадаємо, заступник українського генпрокурора Гюндуз Мамедов розповів РБК-Україна, що Київ досі не отримав інформацію про фігурантів справи збитого Boeing.

Сьогодні Україна та ще чотири країни виступили зі спільною заявою, в якій пообіцяли притягти Іран до відповідальності за катастрофу МАУ.

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