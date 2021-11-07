ru ua
Нд, 07 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Спочатку відпочину": Меркель розповіла, чи займатиметься політикою після відходу з посади

Новость на русском →
Берлін, Неділя 07 листопада 2021 20:38
"Спочатку відпочину": Меркель розповіла, чи займатиметься політикою після відходу з посади Фото: Ангела Меркель, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, чим буде займатися після того, як термін її обов'язків сплине. Цього року німецькі громадяни отримають нового очільника уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Меркель для німецького видання Deutsche Welle.

"Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського союзу, на міжнародному рівні", - сказала вона.

Меркель додала, що спочатку вона планує відпочити, а вже потім вирішить, що робити наступні роки на пенсії.

"А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку", - пояснила німецький канцлер.

Нагадаємо, раніше в Німеччині назвали розмір пенсії, яку Меркель буде отримувати після відходу з посади канцлера.

Як писало РБК-Україна, у Меркель вже завершилися повноваження канцлера, але вона залишатиметься на посаді, поки не буде сформовано новий уряд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Ангела Меркель
NEWS
Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі: один військовий загинув, є поранені
Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі: один військовий загинув, є поранені
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин