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Скандал з українською іконою в Боснії: Кулебу звинуватили в некомпетентності

Новость на русском → Боснія та Герцеговина, Неділя 17 січня 2021 00:34
Скандал з українською іконою в Боснії: Кулебу звинуватили в некомпетентності Фото: Мілорад Додік (medija centar Beograd)
Автор: Артур Родивилов

Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік звинуватив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в некомпетентності і в тому, що МЗС України продовжує "помилкові звинувачення" з приводу ікони. Заява офісу Додіка стало черговим етапом скандалу навколо ікони.

Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Ікону подарував сербський представник у президії БіГ главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня минулого року.

У ньому офіс вимагає, у відповідь на "помилкові звинувачення міністра закордонних справ України, надати докази про право власності України на ікону, про що до посольства України звернулися 23 грудня.

"Офіс прямо просив посольство України надати всі юридично обґрунтовані факти і докази, що підтверджують належність ікони Україні, а також всі докази того, що ця ікона була відчужена, включаючи інформацію про спосіб відчуження, час, місце і власника", - йдеться в спеціальній заяві офісу представника сербів у Президії БіГ Офіс Додіка підкреслює, що Україна не надала таку інформацію.

"Обґрунтовувати обвинувачення на основі невірно інтерпретованих статей у ЗМІ, а потім публічно заявляти про брехню і висувати звинувачення - це демонстрація аматорства і відсутність базових знань у галузі права, міжнародних відносин і дипломатії", - додають в заяві.

Офіс Додіка закликав Дмитра Кулебу "припинити грати в Twitter-дипломатію" і діяти "згідно з міжнародним правом та міжнародними конвенціями".

Додік наполягає, що історію про ікону сфабрикували в Боснії, і що Україна ніколи не піднімала питання про її зникнення.

Нагадаємо, раніше сербський лідер Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що віддасть ікону, якщо Україна доведе, що шукала її до його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він також заявив, що Інтерпол нічого не знає про пошуки ікони.

Як стверджують боснійські ЗМІ, вона може коштувати 12,5 млн євро.

За деякими даними, ікону вивезли з окупованого Луганська у 2018 році. Вона зберігалася в одному з банків в Боснії та Герцеговини, після чого в кінці 2020 року її подарували Лаврову.

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