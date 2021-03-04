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Шмигаль заявив про третю хвилю пандемії COVID і допустив новий локдаун

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 12:49
Шмигаль заявив про третю хвилю пандемії COVID і допустив новий локдаун Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауна.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це також цифри, статистика, яку ми бачимо ... Неможливо інтерпретувати по-іншому. Потрібно бути свідомими - почалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", - сказав Шмигаль.

За його словами, на сьогодні є такий інструмент, як адаптивний карантин, і жорсткий локдаун введено в Івано-Франківській, Чернівецькій і Житомирській областях.

"Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська і ще ряд областей, де сьогодні "помаранчевий рівень"... Звичайно, коли більша частина областей буде в "червоних зонах", скоріше за все, доведеться повертатися до тієї моделі локдауна, який Україна вже проходила", - додав прем'єр.

Шмигаль також підкреслив, що не хотів би повертати жорсткий локдаун, оскільки люди і бізнес вже виснажені обмеженнями.

Нагадаємо, раніше він заявив, що в Україні планують вакцинувати 70% населення, але щеплення за власним бажанням готові зробити менше половини українців.

Крім того, Україна в березні очікує отримати понад 2 млн доз вакцин від коронавірусу.

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