Шмигаль заявив про третю хвилю пандемії COVID і допустив новий локдаун

На сьогодні спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауна.

"На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це також цифри, статистика, яку ми бачимо ... Неможливо інтерпретувати по-іншому. Потрібно бути свідомими - почалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", - сказав Шмигаль.

За його словами, на сьогодні є такий інструмент, як адаптивний карантин, і жорсткий локдаун введено в Івано-Франківській, Чернівецькій і Житомирській областях.

"Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська і ще ряд областей, де сьогодні "помаранчевий рівень"... Звичайно, коли більша частина областей буде в "червоних зонах", скоріше за все, доведеться повертатися до тієї моделі локдауна, який Україна вже проходила", - додав прем'єр.

Шмигаль також підкреслив, що не хотів би повертати жорсткий локдаун, оскільки люди і бізнес вже виснажені обмеженнями.