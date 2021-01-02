Секретність знизиться: оборонні закупівлі для ЗСУ переводять на стандарти НАТО

В Україні набрав чинності закон про оборонні закупівлі. Рівень їх секретності повинен знизитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

Підкреслимо, раніше радник міністра оборони України Артур Переверзєв підкреслював, що цей проект закону "покликаний системно знизити рівень секретності закупівель озброєння і військової техніки".

Він також повинен сприяти поступовому переходу до державного підтвердження якості на основі підходів, які використовуються у відповідних стандартах НАТО.

Закон визначає, що оборонні закупівлі - це здійснення державним замовником закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для виконання держпрограм у сферах національної безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони.

Законодавці дали визначення поняттю "план якості". Зазначено, що це документ, який встановлює вимоги до діяльності (процесів), розподілу відповідальності і керування відповідними ресурсами, які повинні застосовуватися до конкретних товарів, робіт і послуг для забезпечення їх якості при виконанні держконтракту.

Виключно для національних виробників передбачили можливість збільшення гранично допустимого рівня рентабельності виконання контрактів при закупівлях без застосування конкурентних процедур.

Закон будуть застосовувати за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів та послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення і робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони - 1,5 мільйона гривень, визначених цим законом держзамовників, які здійснюють оборонні закупівлі.

При цьому держзамовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнути дії закону.

Однак дія цього документа не поширюється на оборонні закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, через спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений Кабміном, а також через механізми Програми уряду США "Міжнародні військові продажі".

З 31 березня планування оборонних закупівель буде здійснюватися відповідно до цього закону.

Нагадаємо, Раді раніше рекомендували відстрочити вступ в силу цього закону. Його пропонували ввести у дію з 1 липня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, в серпні президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про оборонні закупівлі".

Так, 17 липня Верховна рада остаточно прийняла цей закон. За нього проголосували 276 нардепів.