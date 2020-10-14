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Росія знімає санкції з двох українських компаній

Новость на русском → Москва, Середа 14 жовтня 2020 16:25
Росія знімає санкції з двох українських компаній Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація прийняла рішення зняти санкції з двох українських підприємств. Москва розраховує, що українська сторона піде на кроки у відповідь.

Про це на нараді з членами уряду заявив президент Росії Володимир Путін, передає ТАСС.

Як зазначив прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мова йде про Барський машинобудівний завод та Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

"Не ми вводили ці обмеження, усі дії з нашого боку носять тільки відповідний характер. Ми завжди готові до відновлення повноформатної взаємодії з Україною. Рівень і глибина кооперації між нашими підприємствами були дуже високими... Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку... Я згоден", - зазначив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росії потрібно готуватися до пом'якшення санкцій проти України.

"Ми не можемо робити якихось винятків із переліку країн, які ввели проти нас санкції. Але тим не менше готуватися до цього все одно потрібно. Сподіваюся, коли-небудь це все одно станеться", - зазначив він.

Раніше також стало відомо, що Україна вирішила ввести санкції проти Нікарагуа за призначення так званого "почесного консула" в окупованому Криму.

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