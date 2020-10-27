РФ не бачить потреби в додаткових зовнішніх ініціативах по Україні, - Лавров

Щодо ситуації на сході України вже є безальтернативна основа мирного врегулювання - мінські угоди. Потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах Росія не бачить.

Про це заявив глава російської дипломатії Сергій Лавров в інтерв'ю хорватській газеті Večernji list, яке поширив МЗС РФ.

Його запитали, що він думає про ініціативу прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича, який просуває хорватський досвід мирної реінтеграції Дунайського регіону в якості моделі реінтеграції Донбасу в Україну.

"Щодо ситуації на сході України вже є безальтернативна основа мирного врегулювання - узгоджений в лютому 2015 року мінський "Комплекс заходів". Цей документ був схвалений резолюцією 2202 Ради безпеки ООН і, таким чином, став частиною міжнародного права. Зараз просто необхідно виконати в повному обсязі те, про що сторони домовилися більше п'яти років тому в ході багатогодинного дипломатичного марафону. Потреби в яких-небудь додаткових зовнішніх ініціативах не бачимо", - сказав Лавров.

Раніше в Кремлі заявили, що Росія готова вести переговори з Україною тільки в рамках мінських угод, а також виключили переговори по Будапештському меморандуму.

Нагадаємо, в Росії звинуватили Україну в "фактичному виході" з мінських угод.