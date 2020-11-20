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Реінтеграція Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом, - заступник міністра

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 12:31
Реінтеграція Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом, - заступник міністра Фото: Ігор Яременко (mtot.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Питання реінтеграції окупованого Донбасу розглядається лише у комплексі з Кримом. При цьому Російська Федерація продовжить відволікати міжнародну увагу від українського півострова.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, передає сайт відомства.

За його словами, об'єднання кейсів Донбасу і Криму покладено в основу структури міністерства.

"Тепер, коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме поєднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу в напрямку деокупації цих територій", - зазначив Яременко.

Він також підкреслив, що питання повернення Донбасу на порядку денному разом з Кримом.

"Звичайно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу вимагатиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатися це використовувати в своїх інтересах для того, щоб відвернути увагу від питання Криму для легітимізації окупації українського півострова", - вважає Яременко.

Наприклад, раніше віце-прем'єр Олексій Резніков заявляв, що реінтеграція Донбасу займе 25 років.

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