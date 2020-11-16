У Раді не виключають позачергове засідання для ухвалення бюджету до 1 грудня

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключає проведення позачергового засідання ВР для ухвалення державного бюджету на 2021 рік до 1 грудня. Наразі у парламенті ще немає тексту закону про бюджет, підготованого до другого читання.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

"(Бюджет можемо прийняти, - ред.), коли Кабінет міністрів подасть його до Верховної ради... Якщо ми говоримо, що перше пленарне засідання після завтрашнього відбудеться першого грудня, ми його (строк, - ред.) вочевидь вже прострочили", - зазначив парламентар.

Він не виключає проведення позачергового засідання Ради. Однак нардеп звертає увагу, що депутати у будь-якому випадку мають ознайомитися з текстом бюджету, а Кабінет міністрів його ще не подав.

"Можливо, не можна виключати проведення позачергового засідання, але ви ж розумієте, що повинні бути консультації ще проведені. Ми повинні вивчити ще текст бюджету, а його ще досі нема у Верховній раді", - сказав глава фінкомітету.

Нагадаємо, 5 листопада ВР схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік. Парламентарії підтримали за основу та в цілому проект постанови №4000-П. "За" проголосували 275 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, 18 вересня Кабмін подав до Ради державний бюджет на 2021 рік. У Мінфіні запевняли, що бюджет-2021 збалансований і реалістичний.

Однак експерти в проекті державного бюджету на 2021 рік бачать ряд ризиків. Зокрема, завищений план по доходах.