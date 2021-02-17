У Раді хочуть заборонити українцям скаржитися омбудсмену на президента та ВР

Верховній раді пропонують заборонити українцям скаржитися Уповноваженому ВР з прав людини на діяльність президента, парламенту та Кабінету міністрів. Це передбачено у відповідному законопроекті №5019.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Цей закон визначає чіткий перелік державних органів, діяльність яких не може бути предметом індивідуальної скарги до Уповноваженого. Пропонують заборонити і скарги на суддів Конституційного суду України та суддів інших судів.

"Однак, виключення діяльності таких органів з-під сфери дії закону не означає, що Уповноважений не зможе впливати на діяльність цих органів шляхом надання експертизи проектів актів, здійснення публічних заяв та виступів, надання оцінки їх діяльності з точки зору ризиків для дотримання прав людини і основоположних свобод", - запевняють автори проекту.

Документ пропонує змінити вимоги до кандидата на посаду омбудсмена. Його вік хочуть знизити до 35 років, а також передбачити, що кандидат на посаду повинен мати високі моральні якості та досвід правозахисної діяльності не менше 5 років.

Передбачається змінити й сам порядок висунення кандидатів на посаду Уповноваженого. Згідно з проектом, висунення можливе не тільки главою парламенту та народними депутатами, але й громадськими об’єднаннями, які здійснюють правозахисну діяльність.

"Таке висунення має відбуватись шляхом звернення до Верховної ради України з електронною петицією в порядку, визначеному законом "Про звернення громадян" з урахуванням особливостей, передбачених законом", - сказано у пояснювальній.

Крім того, закон пропонує голосувати за обрання Уповноваженого на пленарному засіданні ВР бюлетенями для таємного голосування.

Також пропонується, щоб за результатами відкритого за скаргою провадження омбудсмен або його представник могли внести припис про усунення порушення прав і свобод, який має обов’язковий характер.

Проект закону уже розглянув комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.