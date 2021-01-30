У Раді допускають скасування через референдум закону про продаж землі

Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум. У разі такого волевиявлення українців, рішення буде обов'язковим до виконання.

Таку заяву зробив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

На питання, у чи буде виконуватися рішення референдуму, у випадку, якщо українці скажуть "ні" продажу землі, Стефанчук сказав "обов'язково".

"Рішення референдуму є обов'язковим для кожного органу державної влади. Крапка", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішено на загальнонаціональному референдумі.

РБК-Україна писало, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, після зняття мораторію на продаж землі лише 6% власників мають намір продати свою сільськогосподарську землю або її частину.

У свіжому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 29 січня гості студії - Максим Степанов, Наталія Виноград, Борис Бриль, Юлія Тимошенко та інші - дають відповідь на питання, яке останнім часом хвилює усіх: коли нарешті почнеться вакцинація населення України і чому у нас досі немає жодної вакцини від COVID-19? Крім того, експерти розказують, чи потрібен Україні і українцям закон про референдум.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 29 січня

Нагадаємо, що нещодавно в українців з'явилася можливість змінити компанію-постачальника газу. Але, на жаль, мало хто знає, як це зробити. Як змінити постачальника газу - дивіться у короткому відео.



У минулому ефірі Андрій Коболєв та Олексій Кучеренко також розповіли про транспортування газу та зміну постачальника більш детально.



Також у минулому випуску Юрій Вітренко пояснив, чому держава встановила тариф за споживання газу 6,99 грн і пообіцяв, що "у лютому сума в платіжці зменшиться на 500 грн".



Крім того, на тлі недавньої трагедії у Харкові, глава правління благодійного фонду "Let's help" Ольга Бондаренко розповіла про стан державних і приватних пансіонатів для людей похилого віку в Україні.