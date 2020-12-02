Верховна рада заборонила продаж електронних сигарет українцям до 18 років. При цьому передбачений перехідний період.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 309 нардепів.

Закон забороняє продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. Перехідний період у застосуванні закону становить 18 місяців.

Підкреслимо, до другого читання в документ внесли ще й заборона на продаж громадянам до 18 років тютюновмісних виробів для електричного нагріву.

У законі визначено, що це вироби з вмістом промислово обробленого тютюну, не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування, що використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, при якій не відбувається процесу горіння (згоряння) вироби і виділення тютюнового диму.

Розміри штрафів за порушення правил продажу електронних сигарет

У законі штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в них, тютюновмісними виробами для електричного нагріву.

Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як такі, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.

Порушення правил торгівлі цими товарами каратимуть штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13600 гривень).

Торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в електронних сигаретах, тютюновмісними виробами для електричного нагріву з рук хочуть карати таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу цих товарів.

Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, її чекає адмінстягнення у розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту заборонити продаж електронних сигарет українцям до 18 років, але при цьому встановити перехідний період.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня Рада прийняла за основу цей закон. За нього проголосували 272 нардепа.

Так, даний проект закону Кабмін вніс у Раду на початку червня.