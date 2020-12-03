Рада визначила термін перебування на посаді керівника САП

Верховна рада встановила термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За відповідний законопроект №4227 проголосували 289 депутатів Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Цей документ уточнив положення частини четвертої статті 39 закону "Про прокуратуру". Раніше дія цієї норми була зупинена.

Законопроект №4227 відновлює положення, згідно з яким керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років.

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський розраховував, що новий антикорупційний прокурор буде обраний у найближчі місяці.

Глава держави підкреслював, що конкурс на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути дуже великим.

У матеріалі РБК-Україна "Велика перестановка: що влада планує робити з керівництвом НАБУ і САП" повідомлялося, що новим главою САП може стати депутат від "Слуги народу" і глава комітету правової політики Андрій Костін.

Як писало РБК-Україна, попередній глава відомства Назар Холодницький повідомив про свою відставку і опублікував фото наказу про його звільнення з посади керівника САП. Холодницький не пояснив, чому вирішив звільнитися з САП.

Виконує обов'язки голови САП тепер Максим Грищук, який у 2015 році разом з Холодницьким претендував на посаду глави відомства.