ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада посилює відповідальність за підробку паспортів

Новость на русском → Україна, Четвер 03 грудня 2020 12:01
Рада посилює відповідальність за підробку паспортів Фото: документи (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект Кабінету міністрів №3946.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 264 нардепи.

Документ пропонує змінити Кримінальний кодекс.

Викрадення "важливих особистих документів" пропонують карати штрафом у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або обмеженням волі на строк до 3 років. На цей час обмеження свободи громадян не передбачене.

При цьому викрадення документів, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, або свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану планують карати арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

За використання завідомо підроблених документів, що засвідчують особу, або ж свідоцтво про шлюб загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі від 3 до 5 років.

Якщо такі дії вчинила група осіб за змовою або посадова особа, використовуючи службове становище, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду цей проект закону на початку серпня.

Як писало РБК-Україна, українцям хочуть дозволити отримувати офіційні електронні пошти разом з паспортами: у ВР зареєстрований відповідний законопроект №3860.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України паспорт Верховна Рада
NEWS
Підтримка бізнесу на карантині: СН хоче у п'ятницю розглянути закони президента
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Підтримка бізнесу на карантині: СН хоче у п'ятницю розглянути закони президента
DAILY
Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна