Рада посилює відповідальність за підробку паспортів

В Україні можуть посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект Кабінету міністрів №3946.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 264 нардепи.

Документ пропонує змінити Кримінальний кодекс.

Викрадення "важливих особистих документів" пропонують карати штрафом у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або обмеженням волі на строк до 3 років. На цей час обмеження свободи громадян не передбачене.

При цьому викрадення документів, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, або свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану планують карати арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

За використання завідомо підроблених документів, що засвідчують особу, або ж свідоцтво про шлюб загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі від 3 до 5 років.

Якщо такі дії вчинила група осіб за змовою або посадова особа, використовуючи службове становище, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду цей проект закону на початку серпня.

Як писало РБК-Україна, українцям хочуть дозволити отримувати офіційні електронні пошти разом з паспортами: у ВР зареєстрований відповідний законопроект №3860.